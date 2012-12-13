Президиум Верховной Рады разблокирован
10:59, 13 декабря 2012Политика
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Президиум Верховной Рады Украины разблокирован после того, как в планерном заседании был объявлен перерыв и члены временного президиума парламента покинули свои рабочие места.
Президиум разблокирован
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты остаются в сессионном зале.
Возле трибуны парламента сосредоточились представители фракции Партии регионов.
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