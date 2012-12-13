Президиум Верховной Рады разблокирован

10:59, 13 декабря 2012
Политика
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Президиум Верховной Рады Украины разблокирован после того, как в планерном заседании был объявлен перерыв и члены временного президиума парламента покинули свои рабочие места.

Рада

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты остаются в сессионном зале.

Возле трибуны парламента сосредоточились представители фракции Партии регионов.

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