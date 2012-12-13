Нардепы сегодня собираются засидеться допоздна

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 240 народных депутатов из 423, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, не голосовали за принятие этого решения представители фракций «Батьківщина», «Свобода» и «УДАР».

Парламент сегодня планирует рассмотреть вопросы избрания спикера, его заместителей, вопросы предоставления согласия на утверждение Николая Азарова на должность премьер-министра, а также ряд других вопросов.