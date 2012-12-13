Нардепы сегодня собираются засидеться допоздна
10:45, 13 декабря 2012Политика
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Верховная Рада Украины сегодня будет работать до тех пор, пока не рассмотрит все вопросы повестки дня.
Рада собирается работать до последнего вопроса
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 240 народных депутатов из 423, зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, не голосовали за принятие этого решения представители фракций «Батьківщина», «Свобода» и «УДАР».
Парламент сегодня планирует рассмотреть вопросы избрания спикера, его заместителей, вопросы предоставления согласия на утверждение Николая Азарова на должность премьер-министра, а также ряд других вопросов.
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