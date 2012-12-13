11.06.2018
понедельник
USD
26.00
EUR
30.66
Услуги
Реклама на сайте
Пресс-центр
Фотобанк
Мониторинг СМИ
Подписка на новости
Соцсети
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Рус
Укр
Eng
В ВР объявлен получасовой перерыв
10:33, 13 декабря 2012
Политика
1003
0
В Верховной Раде объявлен перерыв на 30 минут.
Подробности - позже...
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Лента новостей
07:36
Сутки на Донбассе: боевики пытались ослабить оборону украинских подразделений и понесли потери
07:20
Украинские военные продвинулись до 1 км на Донбассе и закрепились на новых позициях - волонтер
07:06
Семья Сенцова опровергла свое обращение к Путину
06:29
"Бьет по слабым местам": российский политик спрогнозировал новую агрессию Путина во время или после ЧМ-2018
05:39
В Калифорнии открыли библиотеку твитов Трампа
04:23
СМИ назвали три варианта устранения Захарченко от "власти" в "ДНР"
03:59
Ученые нашли в Мексиканском заливе "мертвый кусок" океана размером с Израиль (видео)
03:45
В новом правительстве Италии пригрозили закрыть порты для спасательных судов с мигрантами
02:57
Венгерские истребители на границе с Украиной поднимались по тревоге из-за нарушения воздушного пространства
02:29
В Женеве поднимут вопрос защиты прав украинских политзаключенных в РФ – Порошенко
01:59
Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны
01:37
Авиация Асада ударила по детской больнице в Сирии: есть жертвы – СМИ
00:59
Климкин отреагировал на участие закарпатской футбольной команды в сепаратистском "чемпионате"
00:31
"Нож в спину": советник Трампа ответил на критику премьера Канады на саммите G7
10 июня, воскресенье
23:57
В Берлине готовятся к сложным переговорам по Донбассу
23:13
Немецкий гонщик "Феррари" Феттель пришел первым на Гран-при Канады в Формуле-1
22:59
Журналист назвал имена кандидатов на пост нового главаря "ДНР"
22:57
Бразильцы в последнем перед ЧМ товарищеском матче разгромили Австрию
22:15
Bellingcat призвала Россию "ответить" за обвинения в фейковости доказательств по катастрофе MH17
21:51
В Германии готовят новый план политики по предоставлению убежища
21:21
Закон о Высшем антикоррупционном суде поступил в АП
20:53
Праворадикалам назло: в Варшаве появилась "несокрушимая" ЛГБТ-радуга
20:28
Стрельба на частной вечеринке в Голливуде: 7 пострадавших
20:02
Сегодня боевики семь раз нарушили перемирие на Донбассе - штаб ООС
19:47
Сборная Украины завоевала 4 медали чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ
19:38
Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского облсовета
19:17
В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли 17 мирных жителей
19:10
Надаль выиграл 17-й титул Большого Шлема, победив на Открытом чемпионате Франции
19:01
В Болгарии запустили двухлетнюю программу реабилитации раненных украинских военных
18:46
"ЛНР" заплатила Украине за воду - миссия ОБСЕ
18:41
На Днепропетровщине сотрудники банка похищали средства с карточек переселенцев
18:25
В Киеве прошел парад собак породы джек-рассел-терьер (фоторепортаж)
18:12
Армия Израиля уничтожила морской тоннель ХАМАС в секторе Газа
17:50
Отошли от фиксированного курса: в НБУ рассказали, что определяет курс гривни
17:39
Во Львове объявили конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода - ЕБРР
17:08
Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для музея Зала славы бокса
17:01
В Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупилось множество цыплят (видео)
16:54
В Киеве состоялся цветной пробег (фото, видео)
16:43
Беспокойная Херсонщина: в Новой Каховке на рынке обнаружили взрывчатку
16:16
В Одессе никем не управляемое авто скатилось со склона и сбило трех женщин
16:07
Трамп прибыл в Сингапур для встречи с Ким Чен Ыном (фото)
15:30
Порошенко поблагодарил G7 за четкий месседж в поддержку Украины
15:28
В сети смеются над пельменями Путина (фото и видео)
15:10
NASA опубликовало уникальный снимок карликовой галактики
14:52
Путин боится таких людей, как Сенцов — депутат Европарламента
14:51
15-летняя украинка Лопатецкая выиграла профессиональный теннисный турнир ITF
14:48
В Москве протестующие развернули баннер в поддержку Сенцова
14:31
Сумчане приготовили самый большой в Украине клубничный пирог
14:31
"Больше возможности не будет": Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном шансом улучшить жизнь в КНДР
14:24
Сборная Украины по баскетболу 3x3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира
13:53
Обнародовано видео подрыва гранаты в ночном клубе в Сумах
13:41
Глава ООН призвал G7 взяться за улучшение окружающей среды
13:26
Взрыв в ночном клубе в Сумах: количество пострадавших возросло до 9 человек
13:13
Путин назвал условие, при котором готов встретиться с Трампом
13:12
Путин не отказался от идеи "Новороссии": эксперт рассказал о целях Москвы в Азовском море
12:58
"Крым как чемодан без ручки": эксперт оценил, во сколько "влетает" РФ аннексированный полуостров
12:36
Украинка Мотричко завоевала серебро на этапе Кубка мира по шашкам-100 в Будапеште
12:27
Путин заявил, что G7 нужно прекратить "творческую болтовню" и перейти к сотрудничеству с Россией
12:21
В центре Киева развесили советские агитплакаты (фото)
12:13
Взрыв в Сумах: полиция сообщила подробности инцидента в ночном клубе (фото)
11:50
Путин: говорить об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией "пока преждевременно"
11:49
Британец Фьюри провел первый бой за 2 с половиной года и победил
11:47
Российского актера Гошу Куценко внесли в базу данных "Миротворца"
11:24
Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)
11:00
Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на встречу с Трампом (видео)
10:30
Водоснабжение Авдеевки восстановлено
10:09
Голодающего в симферопольском СИЗО украинца Балуха перестал посещать врач – правозащитник
10:00
Аналитика
Календарь событий: день рождения противогаза, праздник неукротимой страсти и история наждачной бумаги
09:45
Во Львове ночью горел стрелковый комплекс Минобороны – эвакуированы 120 человек (фото, видео)
09:17
Google посвятил интерактивный дудл садовым гномам
08:38
В ночном клубе в Сумах подорвали гранату – пострадали семь человек
08:18
Сутки на Донбассе: ВСУ ликвидировали двух боевиков
06:39
Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7
05:18
Все страны G7, кроме США, подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату
04:03
Трамп требует "справедливого" доступа американских товаров к рынкам
Все новости
Развернуть
Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение
Отправить
Соглашаюсь
Продолжая просматривать www.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с
Правилами пользования сайтом
, и соглашаетесь c
Политикой конфиденциальности