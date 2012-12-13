В ВР объявлен получасовой перерыв

10:33, 13 декабря 2012
Политика
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В Верховной Раде объявлен перерыв на 30 минут.

Подробности - позже...

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