Оппозиция прорвалась в президиум ВР

Депутаты из оппозиционных фракций – «Свободы» и «Батьківщини» прорвались в президиум парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, к президиуму подошел также лидер фракции «Батьківщина» Арсений Яценюк, который начал уговаривать председательствующего на заседании лидера фракции ПР Александра Ефремова объявить перерыв. После чего А.Ефремов все же объявил перерыв на 30 минут для проведения консультаций.

В частности, в президиуме находятся «свободовцы» Андрей Ильенко, Олег Тягнибок, Руслан Кошулинский и представители «Батьківщини» Вячеслав Кириленко, Андрей Кожемякин, Юрий Стець и сам лидер фракции А.Яценюк. От «регионалов» возле президиума есть Дмитрий Шенцев, Нестор Шуфрич, Эльбрус Тедеев, Евгений Геллер, Николай Левченко и другие. Депутаты продолжают толкать друг друга.

В частности, А.Кожемякин прошелся по столу президиума, чтобы пробраться к дерущимся депутатам. Лидер «Свободы» О.Тягнибок даже поднялся на кресло президиума, пытаясь вытолкать «регионалов».

Между тем, возле трибуны народный депутат из Партии регионов Вадим Колесниченко и еще один «регионал» били ногами депутата от фракции «Батьківщина» Олега Медуницу.