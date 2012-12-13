Верховная Рада взялась за спикера

Фрация ПР предлагает кандидатуру Владимира Рыбака на должность председателя Верховной Рады.

Справка УНИАН. В.Рыбак родился 3 октября 1946 года в Донецке. Окончил Ясиноватский строительный техникум, Донецкий государственный университет (экономический факультет). В.Рыбак начинал трудовую деятельность с руководящих должностей в разных строительных организациях. С 1976 по 1988 гг. - "на советской и партийной работе". В 1988-1992 годах был председателем райсовета и исполкома Киевского района Донецка. Еще год проработал первым заместителем донецкого мэра, после чего - до 2002 года - был председателем горсовета и горисполкома Донецка. В.Рыбак - один из основателей Партии регионов. Сейчас является заместителем председателя партии. В.Рыбак - народный депутат Украины ІІІ, ІV, V, VI и VIІ созывов. Также с августа 2006-го по март 2007-го работал вице-премьер-министром - министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины. С марта по декабрь 2007-го - вице-премьер-министром.