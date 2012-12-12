УДАР договорился со «Свободой» о вице-спикере
18:24, 12 декабря 2012Политика
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Фракция «УДАР» поддерживает кандидатуру представителя фракции «Свобода» Руслана Кошулинского на должность вице-спикера парламента.
Свободовца Руслана Кошулинского поддержит УДАР
Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель руководителя фракции «УДАР» Виталий Ковальчук.
«Фракция поддерживает кандидатуру, которая выдвинута партией «Свобода». Мы по этому поводу договорились», - сказал В.Ковальчук.
Как сообщал УНИАН, три фракции оппозиции договорились о выдвижении на должность вице-спикера представителя «Свободы» Р.Кошулинского.
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