УДАР договорился со «Свободой» о вице-спикере

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель руководителя фракции «УДАР» Виталий Ковальчук.

«Фракция поддерживает кандидатуру, которая выдвинута партией «Свобода». Мы по этому поводу договорились», - сказал В.Ковальчук.

Как сообщал УНИАН, три фракции оппозиции договорились о выдвижении на должность вице-спикера представителя «Свободы» Р.Кошулинского.