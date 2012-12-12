Президиум ВР разблокировали - заседание продолжается
17:15, 12 декабря 2012Политика
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Депутаты из фракций оппозиции и Партии регионов разблокировали президиум Верховной Рады, после чего вечернее заседание продолжилось.
Как передает корреспондент УНИАН, депутат от ПР Александр Ефремов, который председательствует на вечернем заседании ВР, пригласил членов Временного президиума занять свои рабочие места.
В настоящее время трибуна ВР также разблокирована.
В то же время пока не известно, какие достигнуты договоренности для того, чтобы разблокирование состоялось.
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