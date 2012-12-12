Президиум ВР разблокировали - заседание продолжается

Как передает корреспондент УНИАН, депутат от ПР Александр Ефремов, который председательствует на вечернем заседании ВР, пригласил членов Временного президиума занять свои рабочие места.

В настоящее время трибуна ВР также разблокирована.

В то же время пока не известно, какие достигнуты договоренности для того, чтобы разблокирование состоялось.