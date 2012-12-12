Звягильский дал старт работе новой ВР
12:22, 12 декабря 2012Политика
1663 0
Первое заседание первой сессии Верховной Рады VІІ созыва началось.
Ефим Звягильский - старейший депутат в парламенте
Как передает корреспондент УНИАН, об открытии заседания, как это предусмотрено Конституцией Украины, сообщил старейший депутат парламента Ефим Звягильский с трибуны ВР.
После этого прозвучал Гимн Украины.
Народные депутаты Украины из фракции «Свобода» после того, как прозвучал Гимн, дружно выкрикнули: «Слава Украине!». В ответ прозвучало: «Героям слава!».
Во время регистрации на табло высветилось, что в зале присутствуют 394 народных депутата, а после перерегистрации карточками - 431.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter