Звягильский дал старт работе новой ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об открытии заседания, как это предусмотрено Конституцией Украины, сообщил старейший депутат парламента Ефим Звягильский с трибуны ВР.

После этого прозвучал Гимн Украины.

Народные депутаты Украины из фракции «Свобода» после того, как прозвучал Гимн, дружно выкрикнули: «Слава Украине!». В ответ прозвучало: «Героям слава!».

Во время регистрации на табло высветилось, что в зале присутствуют 394 народных депутата, а после перерегистрации карточками - 431.