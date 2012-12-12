Янукович приветствует «долгожданный» шаг Евросоюза

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил, отвечая на вопрос представителей СМИ в Бангалоре.

«Это долгожданный шаг, которого мы ожидали от Евросоюза, Еврокомиссии. Мы, безусловно, это приветствуем», - сказал глава государства.

Президент также отметил, что сегодня украинская сторона должна работать над подготовкой саммита Украина-ЕС, который, по убеждению В.Януковича, «придаст новый импульс в вопросах евроинтеграции».

Как сообщал УНИАН, в одобренных 10 декабря выводах относительно Украины на заседании Совета иностранных дел ЕС говорится о том, что Европейский Союз надеется подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства”.

“Совет подтверждает свое обязательство подписать уже парафированное Соглашение об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли, как только украинская власть продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в трех сферах, отмеченных выше (реформы избирательного законодательства, судебная реформа и прогресс в реформах в рамках Повестки дня ассоциации – УНИАН), возможно, на саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года”, - написано в пункте 6 выводов.