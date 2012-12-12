Народные депутаты VІІ созыва приняли присягу
10:14, 12 декабря 2012Политика
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Народные депутаты Украины седьмого созыва приняли присягу на верность украинскому народу.
Читал Звягильський
Как передает корреспондент УНИАН, присягу с трибуны зачитал самый старый народный депутат Ефим Звягильский.
В частности, депутаты поклялись служить украинскому народу, выполнять Конституцию Украины и действующее законодательство, а также защищать суверенитет и независимость Украины.
После этого каждый депутат должен лично подписать соответствующую присягу.
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