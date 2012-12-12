Началось первое заседание Верховной Рады 7-го созыва
Сегодня в 10:00 началось первое заседание Верховной Рады Украины.
Первое заседание Верховной Рады Украины седьмого созыва началось. Как передает корреспондент УНИАН, начал заседание председатель ВР шестого созыва Владимир Литвин.
Он поздравил народных депутатов Украины с избранием. Народные депутаты из Объединенной оппозиции «Батькивщина» пришли на заседание в черных футболках, где на груди - портрет Юлии Тимошенко за решеткой, а на спине надпись: «Свободу политзаключенным». Представители ВО «Свобода» - в вышиванках.
На торжественном заседании присутствует исполняющий обязанности в. о. премьер-министра Украины Николай Азаров и члены правительства. Оппозиция встретила представителей правительство криками «Ганьба!».
Также в сессионном зале ВР - бывший Президент Украины Леонид Кравчук, судьи Конституционного Суда, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.