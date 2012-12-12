Началось первое заседание Верховной Рады 7-го созыва

Первое заседание Верховной Рады Украины седьмого созыва началось. Как передает корреспондент УНИАН, начал заседание председатель ВР шестого созыва Владимир Литвин.

Он поздравил народных депутатов Украины с избранием. Народные депутаты из Объединенной оппозиции «Батькивщина» пришли на заседание в черных футболках, где на груди - портрет Юлии Тимошенко за решеткой, а на спине надпись: «Свободу политзаключенным». Представители ВО «Свобода» - в вышиванках.

На торжественном заседании присутствует исполняющий обязанности в. о. премьер-министра Украины Николай Азаров и члены правительства. Оппозиция встретила представителей правительство криками «Ганьба!».

Также в сессионном зале ВР - бывший Президент Украины Леонид Кравчук, судьи Конституционного Суда, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.