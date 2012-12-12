Сторонники Тимошенко пришли под ВР требовать освобождения экс-премьера

10:00, 12 декабря 2012
Политика
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Сторонники экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко пикетируют Верховную Раду с требованием освободить лидера оппозиции.

Юле - волю!

Как передает корреспондент УНИАН, в пикете принимают участие около 30 человек.

Участники акции держат большой плакат с надписью: «Депутаты, выполните предвыборное обещание освободить Юлию Тимошенко».

Как сообщал УНИАН, сегодня начинает свою работу новоизбранная ВР.

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