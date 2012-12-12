Сторонники Тимошенко пришли под ВР требовать освобождения экс-премьера
10:00, 12 декабря 2012Политика
1157 0
Сторонники экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко пикетируют Верховную Раду с требованием освободить лидера оппозиции.
Сторонники Тимошенко пришли под ВР
Как передает корреспондент УНИАН, в пикете принимают участие около 30 человек.
Участники акции держат большой плакат с надписью: «Депутаты, выполните предвыборное обещание освободить Юлию Тимошенко».
Как сообщал УНИАН, сегодня начинает свою работу новоизбранная ВР.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter