Сторонники Тимошенко пришли под ВР требовать освобождения экс-премьера

Сторонники экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко пикетируют Верховную Раду с требованием освободить лидера оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в пикете принимают участие около 30 человек. Участники акции держат большой плакат с надписью: «Депутаты, выполните предвыборное обещание освободить Юлию Тимошенко». Как сообщал УНИАН, сегодня начинает свою работу новоизбранная ВР.

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