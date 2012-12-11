Источник: "Батьківщина" уступила пост вице-спикера УДАРу

Об этом УНИАН сообщил источник в «Батькивщине».

По словам собеседника агентства, такое решение было принято сегодня на заседании фракции.

Кроме того, депутаты от «Батькивщины» планируют выйти из сессионного зала во время видеообращения Президента Украины Виктора Януковича к новому составу парламента.

Собеседник отметил, что «Батькивщина» пока не планирует выдвигать своего кандидата на пост вице-спикера, а вместо этого к ее квоте отойдет руководство в двух дополнительных парламентских комитетах, которые должны принадлежать оппозиции. По предварительной договоренности вице-спикером якобы должен стать представитель партии УДАР.