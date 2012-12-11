Батькивщина уже требует от двух «тушек» сложить мандаты

Об этом говорится в сообщении «Батькивщины», текст которого передан УНИАН.

Такие требования связаны с тем, что эти два депутата не вошли в состав фракции «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.

Согласно присяге, каждый кандидат в народные депутаты от «Батькивщины» «перед Господом Богом и народом Украины публично поклялся соблюдать перечисленные обязательства». В частности, в тексте говорилось, что в случае принципиального изменения политической позиции вразрез с позицией Объединенной оппозиции «Батькивщина» избранный депутат «считает делом чести и обязуется сложить полномочия народного депутата Украины».

"На основании невхождения Александра и Андрея Табаловых в состав фракции «Батькивщина» и на основании подписанной ими присяги фракция единогласно приняла решение требовать от них сложить мандаты народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Александра Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции (№ 49), и Андрей Табалов баллотировался от «Батькивщины» в округе № 99 в г. Кировограде.

Обе кандидатуры были креатурами Арсения Яценюка.