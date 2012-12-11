Тимошенко «благословила» Яценюка в лидеры фракции

Об этом УНИАН сообщил источник в «Батькивщине».

В частности, такую поддержку Ю.Тимошенко высказала в своем письме, адресованном народным депутатам от объединенной оппозиции «Батькивщина». По словам собеседника агентства, соответствующее письмо было зачитано сегодня защитником Ю.Тимошенко Сергеем Власенко во время сегодняшнего заседания фракции «Батькывщина».