Тимошенко «благословила» Яценюка в лидеры фракции
20:45, 11 декабря 2012Политика
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Кандидатуру Арсения Яценюка на должность лидера фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины поддержала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Кандидатуру Яценюка на должность лидера фракции «Батькивщина» поддержала и Тимошенко
Об этом УНИАН сообщил источник в «Батькивщине».
В частности, такую поддержку Ю.Тимошенко высказала в своем письме, адресованном народным депутатам от объединенной оппозиции «Батькивщина». По словам собеседника агентства, соответствующее письмо было зачитано сегодня защитником Ю.Тимошенко Сергеем Власенко во время сегодняшнего заседания фракции «Батькывщина».
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