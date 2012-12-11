Источник: в Батькивщине наметились две «тушки»

Об этом УНИАН стало известно из источников в Верховной Ради.

В частности, по словам собеседника агентства, речь идет об Александре Табалове, который прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции (№49), и об Андрее Табалове, который баллотировался от «Батькивщины» в округе №99 в Кировограде.

На данный момент не известно, присоединятся ли они официально к фракции Партии регионов или будут всего лишь ситуативно голосовать (с ней вместе).

По словам собеседника, однозначно эти двое депутатов не войдут в «Батькивщину».