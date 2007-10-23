В Польше объявлены официальные результаты выборов

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши обнародовала официальные итоги выборов в парламент, прошедших 21 октября этого года.

Согласно официальным данным ГИК Польши, на досрочных выборах в Сейм победила оппозиционная либеральная "Гражданская платформа" (PO) - 41,51%.

На втором месте - правящая консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) с 32,11%.

Третью позицию занимает избирательный блок "Левые и демократы" (LiD) - 13,15%. В парламент также прошла Польская крестьянская партия (PSL) - 8,91%.

Явка избирателей составила 53,88%.

По официальным данным ГИК Польши, результат голосования означает, что в новом Сейме 209 мандатов будет у PO, 166 мест получает PiS, LiD будет иметь 53 депутата, PSL - 31, немецкое национальное меньшинство - 1 мандат. В Сенате Гражданская платформа получит 60 мест, "Право и справедливость" - 39. В соответствии с национальным законодательством, выборы в Сейм (нижняя палата парламента) и Сенат (верхняя палата) проводятся одновременно. Полякам предстоит избрать 460 депутатов в Сейм и 100 сенаторов.

В Польше в ходе выборов в парламент побит рекорд явки избирателей.

Лидером победившей партии "Гражданская платформа" является Дональд Туск (Donald Tusk), который, как предполагается, станет новым главой правительства Польши.

Первое заседание нового парламента страны, как ожидается, состоится 5 ноября.