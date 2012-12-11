Источник: Председателем ВР может стать Рыбак

На должность председателя Верховной Рады планируется выдвинуть члена Партии регионов Владимира Рыбака.

Об этом УНИАН сообщил источник в Партии регионов.

Собеседник агентства отметил, что эта кандидатура сейчас является наиболее вероятной на должность спикера.

В то же время официально в Партии регионов данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Кроме того, обсуждается, что первым вице-спикером парламента может стать представитель коммунистов Игорь Калетник, а не, как ожидалось, Адам Мартынюк.

Однако эту информацию официально также сейчас никто не желает подтверждать – ни в Партии регионов, ни в КПУ.