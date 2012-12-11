Источник: Председателем ВР может стать Рыбак
14:11, 11 декабря 2012Политика
2697 0
Председателем ВР может стать Рыбак, а его первым заместителем - коммунист Калетник.
Информацию официально не подтверждают
На должность председателя Верховной Рады планируется выдвинуть члена Партии регионов Владимира Рыбака.
Об этом УНИАН сообщил источник в Партии регионов.
Собеседник агентства отметил, что эта кандидатура сейчас является наиболее вероятной на должность спикера.
В то же время официально в Партии регионов данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Кроме того, обсуждается, что первым вице-спикером парламента может стать представитель коммунистов Игорь Калетник, а не, как ожидалось, Адам Мартынюк.
Однако эту информацию официально также сейчас никто не желает подтверждать – ни в Партии регионов, ни в КПУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter