Неприкосновенный Аваков возвращается в Украину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батьківщини».

Согласно расписанию, самолет должен прибыть в 13.25 в аэропорт «Борисполь», терминал D, отмечается в сообщении.

А.Авакова будут встречать народные депутаты от «Батьківщини», проинформировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 26 января 2012 г. прокуратура Харьковской области возбудила в отношении А.Авакова уголовное дело по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн грн.

После этого он выехал в Италию, позже был объявлен в международный розыск и задержан в Италии. Его адвокаты предоставили суду документы, свидетельствующие о преследовании А.Авакова в Украине, и доказали, что эти преследования происходят по политическим мотивам. Поэтому суд освободил его из-под стражи. Украинская власть просила Италию об экстрадиции А.Авакова.

3 ноября глава Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал заявил, что А.Аваков получает депутатскую неприкосновенность с момента установления результатов парламентских выборов и не может быть задержан.