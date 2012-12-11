Оппозиция изменит название фракции в ВР

Фракция объединенной оппозиции в парламенте будет называться "Батькивщина".

Как пишет "Украинская правда", об этом в эфире телеканала ICTV сообщил депутат от объединенной оппозиции Сергей Соболев.

"Фракция будет называться так, как называлась политическая сила, которая шла на выборы. Это будет фракция

"Батькивщины ", - уточнил он.

Лидера фракции, по словам депутата, будут избирать сегодня на заседании фракции в 18 часов.

" Я не хотел бы сейчас заявлять , кто будет избран лидером ", - отметил Соболев. Как известно, в предыдущем созыве Верховной Рады функционировала фракция" БЮТ-Батькивщина "(БЮТ - аббревиатура, которая расшифровывается как" Блок Юлии Тимошенко "- ред.).