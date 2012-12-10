Политолог предлагает избирать депутатов на два года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве во время обсуждения вопроса возможности отзывать народных депутатов из-за того, что избиратели, например, не довольны эффективностью их работы.

«Давайте избирать на два года депутатов. Кстати, это уменьшит влияние денег на выборы. Потому что на два года люди не будут столько тратить денег, сколько на 5 лет. Потому что за 5 лет, они считают, эти деньги можно «отбить». А за два года очень трудно «отбить»», - сказал В.Карасев.

В свою очередь директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, оценивая перспективы работы нового парламента, выразил убеждение, что законы в новой ВР будут приниматься качественнее, чем в предыдущей.

"Здесь уже нельзя будет так "продавливать" те законы, которые, условно говоря, проводит лишь одна политическая сила или то большинство, которое в действительности имеет меньшинство по Украине. То есть, я думаю, что другая часть украинского общества не будет исключена в этом парламенте из этого процесса, потому что есть "Свобода" и "УДАР". И у меня есть надежда, что уже не будет много тех неэффективных законов, которые потом отправлялись на доработку. Здесь будет какая-то конкуренция, предложения, идеи, а не одна точка зрения, а другая - всегда неправильная", - сказал он.