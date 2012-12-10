Януковичу пришлось отвечать на неудобный вопрос

Украина ставит себе цель прервать гегемонию России на рынке вооружений Индии и видит огромный потенциал для развития двусторонней торговли.

Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью индийскому изданию The Hindu.

"Мой визит в Индию, а это первый визит главы Украинского государства за последние 10 лет, призван дать новый импульс нашим отношениям после периода нестабильности, которым отметилась предыдущая украинская власть. Я надеюсь на значительное усиление экономических связей и политических контактов на высшем уровне", - сказал В.Янукович.

На вопрос, какой он видит ситуацию, что Украина надеется увеличить поставки вооружений в Индию, одновременно поставляя их в Пакистан, который "осуществляет террористические акты против Индии", Президент ответил: "Это для нас очень чувствительный вопрос, который мы пытаемся не политизировать. Мы четко соблюдаем запреты и ограничения ООН и все международные обязательства. Мы взвешиваем все факторы и действуем с осторожностью, чтобы избежать разжигания вражды или - Боже упаси - войны между народами. Напротив, мы выступаем за мир и безопасность".

Рассуждая о геополитическом курсе страны, В.Янукович в очередной раз отметил, что Украина всегда будет "мостом между Европой и Россией", и подтвердил, что в настоящее время происходит гармонизация национального законодательства с правилами Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России. "Время покажет, как далеко мы продвинемся на пути интеграции с Таможенным союзом", - добавил Президент.