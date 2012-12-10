Янукович встретился с президентом и премьером Индии
В Нью-Дели состоялась встреча Януковича с президентом и премьер-министром Индии.
В Нью-Дели состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Януковича, Президента Республики Индия Пранаба Мукерджи и премьер-министра Индии Манмохана Сингха.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, церемония состоялась на площади перед дворцом «Раштрапани Бхаван».
В исполнении военного оркестра прозвучали гимны Украины и Индии. В.Янукович обошел строй воинов Почетного караула.
Церемония завершилась представлением официальных делегаций.
Также в Нью-Дели В.Янукович почтил память лидера национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди. На территории мемориала «Радж Гхат» он возложил цветы к месту кремации выдающегося индийского политического и общественного деятеля.
*** «Радж Гхат» считается одним из самых святых мест современной Индии, поскольку в 1948 году именно здесь было кремировано тело Ганди. В «Радж Гхат» также кремированы и похоронены Джавахарлал Неру, Санджай Ганди, Индира Ганди, Раджив Ганди.