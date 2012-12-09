Завтра в Украине ухудшится погода

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, прогнозируется снег и мокрый снег в южной части, а днем и в центральных и северных областях с дождем, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица.

Ночью на Левобережье и в Крыму, а днем в восточных областях без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и востока, гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, кроме западных и северных областей, порывы 15-22 м/с.

Температура в западных областях ночью 5-10°, днем 2-7° мороза, в южных областях ночью около 0°, днем 4-9° тепла, в Крыму ночью 2-7°, днем 9-14° тепла; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в центральных областях до 6° тепла.

В Киевской области в понедельник ночью ожидается снег, днем сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве завтра ночью снег, днем сильный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.