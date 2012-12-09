Россия опасается «оранжевых революций» в постсоветских странах

«В динамике находятся события и в Киргизии, и в Таджикистане, и на Украине, и мы с этим постоянно сталкиваемся. Представляют ли они (события) опасность для нас? Да, представляют», - сказал он на встрече с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина, сообщают РИА Новости.

По его словам, в ближайшем будущем этому вопросу будет уделяться внимание.

Секретарь Совбеза РФ также заявил, что Россия будет контролировать ход конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

«Мы не можем говорить о том, что у нас сейчас все спокойно. Нет, эти процессы у нас будут продолжаться, мы должны их контролировать, отслеживать и соответственно реагировать», - сказал Патрушев.