Янукович назовет кандидата в премьеры и отправится в Индию

По словам главы Администрации Президента Сергея Левочкина, визит в Индию, который будет проходить с 9 по12 декабря, вызван необходимостью развития отношений со странами Южной Азии, которая является важным направлением внешней политики.

Во время визита Президент Украины проведет ряд встреч, в частности, с президентом Индии, а также премьер-министром, вице-президентом, председателем верхней палаты парламента, и министром иностранных дел страны, с которыми обсудит ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Программа визита также предусматривает участие Януковича в работе украинско-индийского делового форума.

По результатам визита планируется Совместное заявление глав государств, а также подписание двусторонних документов, в частности о предоставлении взаимной правовой помощи, сотрудничества в научно-технической сфере, областях ядерной безопасности и здравоохранения.