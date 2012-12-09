В Европарламенте зарегистрировано 6 вариантов резолюции по Украине

Документы, представленные 6 политическими группами Европарламента из семи, обнародованы на сайте законодательного органа ЕС, сообщает УКРИНФОРМ.

4 проекта резолюции называются «по Украине» или «по ситуации в Украине». Вместе с тем политическая группа Европейской народной партии и «зеленые» назвали свои документы «по выборам в Украине».

Анализ шести проектов резолюции показал, что европарламентарии, критически оценивая некоторые внутренние вопросы в Украине, в частности, недостатки избирательного процесса, «применение выборочного правосудия», пребывание в местах заключения Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, подчеркивают необходимость дальнейшего продвижения Украины к политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом.

В этой связи заявляется о готовности ЕС углублять отношения с Украиной путем подписания и ратификации Соглашения об ассоциации.

Евродепутаты призывают украинскую власть устранить имеющиеся проблемные вопросы и обеспечить прогресс в проведении реформ.

Проекты резолюций положительно оценивают процесс визовой либерализации между Украиной и ЕС, отмечая, что это особенно важным достижением для украинских граждан.

Участие в обсуждении украинского вопроса примет еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.