В Кремле рассказали, какой может быть современная война
12:04, 09 декабря 2012Политика
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Современная война может длиться два-три дня, в основном в космосе и в воздухе. Приоритетное значение имеет электронная компонентная база, заявил глава администрации президента РФ Сергей Иванов.
«Второй «Прохоровки» (сражение между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы, произошедшее 12 июля 1943 года. – Ред.) не будет никогда», - цитируют РИА Новости заявление Иванова на встрече доверенных лиц президента РФ Владимира Путина с руководством администрации Кремля, членами кабмина и парламентариями.
Он отметил, что длительность современной войны может составлять всего 2-3 дня. В основном она будет идти в космосе и в воздухе.
«И здесь решающее значение имеет электронная компонентная база», - сказал глава администрации Кремля.
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