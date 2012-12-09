В Кремле рассказали, какой может быть современная война

«Второй «Прохоровки» (сражение между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы, произошедшее 12 июля 1943 года. – Ред.) не будет никогда», - цитируют РИА Новости заявление Иванова на встрече доверенных лиц президента РФ Владимира Путина с руководством администрации Кремля, членами кабмина и парламентариями.

Он отметил, что длительность современной войны может составлять всего 2-3 дня. В основном она будет идти в космосе и в воздухе.

«И здесь решающее значение имеет электронная компонентная база», - сказал глава администрации Кремля.