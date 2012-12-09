Президент Египта существенно сузил свои полномочия

Соответствующее решение было принято вечером в субботу на совещании главы государства с политическими лидерами, сообщает УНИАН со ссылкой на русскую службу Би-Би-Си.

«С настоящего момента конституционный декрет недействителен», - объявил журналистам исламистский деятель Селим аль-Ава, которого участники совещания уполномочили выступить с официальным заявлением.

Однако, по его словам, власти намерены провести 15 декабря ранее запланированный референдум по новой Конституции.

Ранее в субботу премьер-министр Хишам Кандиль не исключил возможности отсрочки референдума.

На выборах 16-17 июня М.Мурси, которого поддерживало движение «Братья-мусульмане», одержал победу с незначительным перевесом (51,7% голосов).

После издания указа оппоненты, в основном принадлежащие к городскому среднему классу, обвинили его в диктаторских амбициях и игнорировании мнения значительной части общества. Президент мотивировал свой шаг необходимостью «защитить завоевания революции».

29 ноября Конституционная ассамблея в течение одного дня утвердила 234 статьи проекта Основного закона голосами одних союзников М.Мурси из движения «Братья-мусульмане». Либеральные партии и представители христианской общины бойкотировали процесс, заявив, что их «столкнули на политическую обочину».

Проект, представленный на всенародное голосование 15 декабря, провозглашает шариат основным источником права и не содержит упоминаний о свободе печати и равноправии женщин и мужчин.

В ходе столкновений между сторонниками и противниками М.Мурси, по имеющимся данным, погибли пять человек и пострадали около 600.

Сторонники светского государства атаковали штаб-квартиры «Братьев-мусульман» в Каире, Исмаилии и Суэце и вынудили главу государства эвакуироваться из президентского дворца, а его родных - из семейного дома в городе Аз-Заказик в провинции Аш-Шаркия.

6 декабря армия ввела в Каир бронетехнику и взяла под охрану президентский дворец. При этом командующий Республиканской гвардией генерал Мохамед Заки заявил, что «вооруженные силы не будут использоваться как инструмент подавления протестов» и их единственная задача - предотвратить кровопролитие.

С момента избрания М.Мурси главным оплотом оппозиции стал судейский корпус страны, где, как он считает, доминируют сторонники свергнутого президента Хосни Мубарака. По мнению противников курса президента, судьи отстаивают права человека и светские ценности.

Ранее семь советников М.Мурси подали в отставку в знак несогласия с его политикой, а авторитетный исламский университет Аль-Азхар призвал главу государства отменить указ от 22 ноября и начать диалог с оппозицией.