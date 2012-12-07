Янукович провел очередные перестановки в СБУ

20:45, 07 декабря 2012
Политика
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Янукович назначил новых начальников управлений СБУ в Закарпатской, Львовской и Николаевской областях.

Янукович сменил руководителей в ряде областей

Президент Украины Виктор Янукович назначил Геннадия Грищенко начальником Управления СБУ в Закарпатской области; Вячеслава Землянского - начальником Управления СБУ в Николаевской области; Владимира Федирко - начальником УСБУ во Львовской области.

Тексты указов размещены на официальном сайте главы государства.

Перед этим Президент освободил Николая Боброва от должности начальника Управления СБУ в Николаевской области; Юрия Кицула - от должности начальника Управления СБУ во Львовской области; Василия Ситара - от должности начальника УСБУ в Закарпатской области, а также Геннадия Грищенко – от должности начальника УСБУ в Ивано-Франковской области.

Кроме того, Президент освободил Алексея Обаля от должности уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ, назначив на эту должность Сергея Ганжу.

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