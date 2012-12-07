Янукович провел очередные перестановки в СБУ

Президент Украины Виктор Янукович назначил Геннадия Грищенко начальником Управления СБУ в Закарпатской области; Вячеслава Землянского - начальником Управления СБУ в Николаевской области; Владимира Федирко - начальником УСБУ во Львовской области.

Тексты указов размещены на официальном сайте главы государства.

Перед этим Президент освободил Николая Боброва от должности начальника Управления СБУ в Николаевской области; Юрия Кицула - от должности начальника Управления СБУ во Львовской области; Василия Ситара - от должности начальника УСБУ в Закарпатской области, а также Геннадия Грищенко – от должности начальника УСБУ в Ивано-Франковской области.

Кроме того, Президент освободил Алексея Обаля от должности уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ, назначив на эту должность Сергея Ганжу.