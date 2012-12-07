Треть депутатов поставили себе за работу «тройку»

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина среди народных избранников.

Так свою работу на "троечку" оценили 31,7% опрошенных. 21,7% считают, что украинский парламент VI созыва работал хорошо. Еще 20,0% - что отлично.

При этом каждый пятый народный депутат (20,0%) высказал мнение, что Верховная Рада VI созыва работала плохо, а 6,6% - очень плохо.

Четверть народных депутатов VI созыва (25,0%) полагает, что наиболее позитивные последствия для Украины имел закон о внеблоковом статусе Украины. Далее с большим отрывом следуют: закон о выборах народных депутатов Украины (6,7%), закон о ратификации договора о ЗСТ с СНГ (5,0%), криминально-процессуальный кодекс (5,0%), таможенный кодекс (3,3%), закон о всеукраинском референдуме (1,7%), налоговый кодекс (1,7%), «Харьковские соглашения» (0,3%), пенсионная реформа (0,3%), судебная реформа (0,3%), закон о языках (0,1%). При этом 41,7% опрошенных высказали мнение, что ни один из перечисленных законов не имел позитивных последствий для страны. Ответ «другое» на данный вопрос дали 3,3% респондентов, а 6,7% - затруднились с ответом.

Около трети народных депутатов VI созыва (35,0%) полагает, что наиболее негативные последствия для Украины имели «Харьковские соглашения». Далее следуют: закон о языках (16,7%), закон о выборах народных депутатов (13,3%), пенсионная реформа (8,3%), закон о внеблоковом статусе Украины (6,7%), судебная реформа (1,7%), закон о всеукраинском референдуме (1,7%), налоговый кодекс (1,7%), закон о ратификации договора о ЗСТ с ЕС (0,3%), криминально-процессуальный кодекс (0,3%). Полагают, что негативных последствий для страны не имел ни один из названных законов, 5,0% опрошенных. Ответ «другое» выбрали 1,3% респондентов, а каждый десятый народный депутат (10,0%) затруднился ответить на данный вопрос.

С 4 по 6 декабря 2012 года Институтом Горшенина был проведен опрос среди народных депутатов Украины VI созыва. Выборка исследования была разработана с учетом количественного состава фракций Верховной Рады Украины. В опросе приняли участие 147 парламентариев. Метод опроса – анкетное интервью. Погрешность репрезентативности данного исследования: ±6,6%.