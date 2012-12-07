Кармазин голодает в Верховной Раде

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Ю.Кармазин подтвердил, что отказ регистрировать его постановление связан с тем, что если бы такой проект был зарегистрирован, то без решения парламента о поддержке или неподдержке этого документа председатель Верховной Рады Владимир Литвин, в соответствии со статьей 48 Регламента Верховной Рады”, не имел права передавать закон о госбюджете на подпись Президенту.

“Мы бы таким образом заблокировали возможность подписать этот закон”, - сказал Ю.Кармазин.

По его словам, об этом никто из сотрудников парламента не говорит, а просто без всяких объяснений не регистрируют документы.

Ю.Кармазин сообщил, что он вместе с помощниками находится в помещении Верховной Рады по адресу: улица Грушевского, 5.

“Это в помещении под куполом, в комнате 40, где регистрируют законопроекты”, - уточнил депутат.

Он отметил, что будет оставаться в этой комнате и ночью.

“Мы будем оставаться, пока не будут выполнены наши законные требования. Мы будем до победы. Мы не дадим совершиться беззаконию. И сейчас с нами на связи очень много людей, которые нас поддерживают”, - сказал Ю.Кармазин.

При этом депутат отметил, что к нему не пропускают представителей СМИ. “Очевидно, хотят замолчать эту ситуацию”, - считает Ю.Кармазин.

На уточняющий вопрос, может ли так случиться, что пока он пытается зарегистрировать постановление, закон о бюджете уже будет передан на подпись Президенту, Ю.Кармазин ответил, что это невозможно, поскольку, по его словам, “об этой ситуации уже знает все общество, и если это будет проигнорировано, то тогда это будет подследственное дело - будет дело, в частности, о препятствовании деятельности народного депутата Украины”.

“Такого не может быть, потому что еще вчера зарегистрировано мое обращение к председателю Верховной Рады, где речь идет о том, чтобы он не передавал это решение. К обращению был приложен проект постановления”, - отметил он.

Ю.Кармазин настаивает, что законы на заседании парламента 6 декабря были приняты с нарушениями норм Конституции.

“Я, в соответствии со статьей 48 закона о Регламенте Верховной Рады, написал представление председателю ВР, чтобы не подписывал законопроекты в связи с нарушением порядка их принятия и несоответствия Конституции. В зале отсутствовало 79 человек, то есть они не были зарегистрированы и не могли принимать участие в голосовании, хотя их карточки сработали, то есть таким образом была нарушена Конституция Украины”, - подчеркнул он.

Ю.Кармазин отметил, что речь идет не только о процедуре принятия закона о госбюджете на 2013 год, но и о его содержании. “Фактически вся система управления Киева, жизни киевлян под угрозой, потому что 8,5 миллиардов гривен, которые забирают у Киева, - это просто колоссальные средства”, - подчеркнул он.