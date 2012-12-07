Мельниченко завтра женится на телеведущей Розинской

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам во время перерыва в заседании Печерского районного суда Киеве, на котором он дает свидетельства по делу по обвинению бывшего генерала МВД Украины Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Н.Мельниченко отметил, что свадьба состоится в Киеве, в одном из ресторанов на бульваре Шевченко.

По словам Н.Мельниченко, на свадьбу приглашены до 30 гостей, а весной, когда он планирует обвенчаться с Н.Розинской, пригласят до 500 гостей.