Мельниченко завтра женится на телеведущей Розинской

14:11, 07 декабря 2012
Политика
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Экс-майор Управления Государственной охраны Николай Мельниченко завтра женится на известной украинской телеведущей Наталии Розинской.

Свадьба состоится в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам во время перерыва в заседании Печерского районного суда Киеве, на котором он дает свидетельства по делу по обвинению бывшего генерала МВД Украины Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Н.Мельниченко отметил, что свадьба состоится в Киеве, в одном из ресторанов на бульваре Шевченко.

По словам Н.Мельниченко, на свадьбу приглашены до 30 гостей, а весной, когда он планирует обвенчаться с Н.Розинской, пригласят до 500 гостей.

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