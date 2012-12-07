В Японии сняли предупреждение о цунами

Предупреждение был введено после землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло сегодня на северо-востоке основного японского острова Хонсю. Максимальная высота волны составила 1 метр, передает РИА «Новости».

К этому часу появилась информация о пострадавших в результате землетрясения - все они получили легкие травмы от упавших предметов и мебели.

На северо-востоке наблюдаются перебои с работой сотовой связи из-за дополнительной нагрузки на линии. Сотовые операторы призывают для подтверждения безопасности своих близких пользоваться не телефонами, а специально созданными сайтами.

Как сообщалось, подземные толчки у восточного побережья Японии были зафиксированы 7 декабря в 17.18 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Мощные толчки ощущались в столичном регионе страны Токио, а также в других 17 префектурах.

Это землетрясение произошло в том же районе, что и Великое землетрясение 11 марта 2011 года, магнитуда которого достигла 9,0. Оно вызвало цунами, высота волн которого доходила до 30-40 метров. Тогда в результате стихийного бедствия в Японии погибли и пропали без вести более 19 тыс. человек. Были уничтожены или получили разрушения почти 380 тыс. домов.