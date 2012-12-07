Украина откроет посольство в Албании

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь 6 декабря в Дублине на встрече главы внешнеполитического ведомства Украины Константина Грищенко с министром иностранных дел Албании Эдмондом Панарити. Встреча состоялась в рамках 19-го заседании Совета министров ОБСЕ.

В ходе встречи были обсуждены перспективы активизации политического диалога, развития торгово-экономического сотрудничества, а также расширения договорно-правовой базы между двумя странами.

Э.Панарити высоко оценил решение украинской стороны открыть Посольство Украины в Албании, что, по обоюдному убеждению, будет способствовать дальнейшему развитию украинско-албанского сотрудничества.

Стороны договорились продолжать сотрудничество, в том числе в рамках реализации повестки дня председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году.