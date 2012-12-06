УЕФА решил провести Евро-2020 сразу во многих странах

Как сообщает «Радио Свобода», такое решение принято на заседании исполнительного комитета УЕФА в швейцарской Лозанне.

Чемпионат 2016 года еще пройдет в одной стране, во Франции, в десяти ее городах. Но он тоже станет первым, в котором в финальной части будут соревноваться сразу 24 команды, а не 16, как это было в последнее время.

До сих пор чемпионаты Европы по футболу организовывала какая-то одна страна или две, как это было в случае нынешнего Евро-2012, который прошел в Украине и Польше.