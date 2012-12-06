УЕФА решил провести Евро-2020 сразу во многих странах
20:59, 06 декабря 2012Политика
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Европейский союз футбольных ассоциаций объявил сегодня, что чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет не в одной или двух странах-организаторах, а в ряде европейских городов из многих стран.
В УЕФА сделали неожиданный ход
Как сообщает «Радио Свобода», такое решение принято на заседании исполнительного комитета УЕФА в швейцарской Лозанне.
Чемпионат 2016 года еще пройдет в одной стране, во Франции, в десяти ее городах. Но он тоже станет первым, в котором в финальной части будут соревноваться сразу 24 команды, а не 16, как это было в последнее время.
До сих пор чемпионаты Европы по футболу организовывала какая-то одна страна или две, как это было в случае нынешнего Евро-2012, который прошел в Украине и Польше.
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