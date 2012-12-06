НБУ отмечает снижение спроса на инвалюту почти втрое

«По нашим оперативным данным, чистый спрос на иностранную наличную валюту с середины ноября неуклонно снижается. За последние полторы недели он уже упал в 2,7 раза, вернувшись к июньскому уровню. Не исключаю, что при сохранении такой динамики мы валюту еще и покупать будем», - рассказал в интервью еженедельнику «Эксперт» глава НБУ Сергей Арбузов.

При этом он отрицает, что норматив относительно обязательной продажи 50% валютной выручки экспортерами может привести к обратному эффекту, а именно к прекращению притока валюты в Украину.

«Не боюсь, и есть для этого достаточные основания. Обязательная продажа валютной выручки - хорошо известный инструмент, способствующий ритмичному поступлению валюты на внутренний рынок. К нему обычно прибегают при временном ухудшении платежного баланса. Для Украины этот инструмент не новый», - добавил Арбузов.

Глава НБУ подчеркнул, что нормативом относительно обязательной продажи валютной выручки экспортерами активно пользуются страны с высшими суверенными рейтингами, чем Украина.