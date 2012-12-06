Американские украинцы написали оппозиции сердитое письмо

Об этом говорится в обращении организации, переданном УНИАН.

В частности, “представители четвертой волны эмиграции” обращаются, “в первую очередь, к “Свободе”, которой на наших заграничных участках мы выразили самое высокое доверие и отдали ей первенство», отмечая, что «время национальных сил наступило – время строить свободное независимое демократическое государство Украина». «Пусть “не дрогнет Ваша рука” остановить ограбление украинского народа ненасытными врагами Украины”, - призывают авторы обращения.

Также в нем отмечается, что “молодежь, которая голосовала за “УДАР”, а на заграничных округах отдала Вам второе место, верит в Вашу возможность отправить в “нокаут” нынешних мутантов от власти”.

Кроме того, как подчеркивается в обращении: “Такого же мужества, которое сегодня проявляет лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, ожидаем мы и от Вашей фракции, уважаемые члены объединенной оппозиции, в парламентской борьбе”.

«Нова українська хвиля» отмечает, что “согласованный труд трех оппозиционных сил добавляет веры в победу всему украинскому народу”. “Только такими - сильными своим единством - хотим мы видеть Вас в новом парламенте”, - сказано в обращении.

Также Всеамериканская ОО «Нова українська хвиля» обращается к депутатам-самовыдвиженцам, “на которых сегодня оказывается давление с требованием вступить во фракцию враждебных антиукраинских сил”, с призывом: “Не бойтесь”.

“Каждый сознательный украинский человек, который любит свою землю, желает добра и процветания своей Отчизне, который болеет за будущее своих детей и внуков, понимает, что это оккупационная сила, которая грабит свой народ. Они дадут и Вам возможность присоединиться к этому преступлению, чтобы держать Вас в своей упряжке. Мы надеемся, что Вы не поддадитесь на их искушения”, - говорится в обращении.

В нем отмечается: “Все украинство и весь мир видит полную несостоятельность этой власти к демократическим преобразованиям”. “Это агония умирающей совково-клановой системы”, - убеждены во Всеамериканской ОО.

Это обращение поддержали также: Ассоциация украинцев в Португалии "Собор"; Христианское движение украинцев в Португалии, Международное Объединение Украинская Свобода" (Чешская Республика).