Янукович говорил с Путиным и Бердымухамедовым о газе
Президент Украины Виктор Янукович обсудил с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым вопросы, связанные со снижением цены на газ для Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос, обсуждались ли сегодня во время встречи с президентами России и Туркменистана вопросы удешевления транзита газа, возобновления закупок Украиной туркменского газа и вопросы тарифов на газ в связи с функционированием зоны свободной торговли в рамках СНГ.
«Все эти вопросы стоят в повестке дня, они не стоят на месте. Безусловно, мы обсуждали и эти вопросы, есть перспектива решения этих проблем, нужно работать», - сказал он.
В.Янукович подчеркнул, что для решения подобных вопросов необходимы такие контакты, которые происходили сегодня в Ашхабаде.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.Янукович сегодня в Ашхабаде принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
Также он провел двусторонние встречи с В.Путиным, Г.Бердымухамедовым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко.