Янукович говорил с Путиным и Бердымухамедовым о газе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос, обсуждались ли сегодня во время встречи с президентами России и Туркменистана вопросы удешевления транзита газа, возобновления закупок Украиной туркменского газа и вопросы тарифов на газ в связи с функционированием зоны свободной торговли в рамках СНГ.

«Все эти вопросы стоят в повестке дня, они не стоят на месте. Безусловно, мы обсуждали и эти вопросы, есть перспектива решения этих проблем, нужно работать», - сказал он.

В.Янукович подчеркнул, что для решения подобных вопросов необходимы такие контакты, которые происходили сегодня в Ашхабаде.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.Янукович сегодня в Ашхабаде принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Также он провел двусторонние встречи с В.Путиным, Г.Бердымухамедовым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко.