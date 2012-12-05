В Киеве сотни домов остались без газа

Как сообщили ТСН в пресс-службе "Киевгаза", авария произошла в результате несанкционированного и несогласованного строительства офисно-жилого комплекса по адресу Харьковское шоссе, 19.

Для полного устранения последствий повреждения газопровода 5 декабря до 22:00 подача газа потребителям в упомянутом массиве будет прекращена. "Жителям ДВРЗ на это время необходимо перекрыть газовые вентили, а также с 18:00 обеспечить доступ в свои квартиры для продувки и пуска газа", - сообщили в "Киевгазе".

В то же время, как сообщили жители массива, на некоторых улицах, на которых проводятся аварийные работы, - стойкий запах газа. В тех домах, которые отапливаются за счет газовых котлов, нет ни тепла, ни горячей воды.