Игорь Суркис рассказал, кто интересуется Артемом Милевским

«Динамо» не получило ни одного предложения по Милевскому, а информация об интересе к нему со стороны «Бешикташа», «Фиорентины» и «Ливерпуля» - это нагнетание ситуации агентами футболиста.

Об этом заявил президент «Динамо» Игорь Суркис, сообщает Проспорт со ссылкой на dynamo.kiev.ua.

«Я хочу видеть перед собой хоть один факс от любого клуба, который хотел бы приобрести Милевского», - заявил Суркис.

Напомним, ранее президент «Динамо» публично заявил о том, что Милевский выставлен на трансфер.

«Милевскому будем искать новую команду. Надеемся, что у нас это получится. Может, кто-то захочет его купить. Мы его отпустим - нет вопросов. Нам нужны игроки, которые будут сидеть на скамье запасных, чтобы усиливать игру команды, а не просто сидеть как манекены. Можете считать, что Милевский официально выставлен на трансфер», - цитировал Суркиса УНИАН.

В СМИ сразу появились сообщения, что форвардом заинтересовалась ряд клубов. А больше всего Артема сватают якобы в Турцию.