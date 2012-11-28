Порошенко говорит, что Россия еще не готова снять утилизационный сбор

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в среду, 28 ноября, сказал министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Москве по итогам первого заседания «Диалога по торговым вопросам» между Евразийской экономической комиссией и правительством Украины.

«Данный документ полностью согласован. Мы задекларировали это во время встречи с министром промышленности и торговли России Д.Мантуровым. Остались внутригосударственные процедуры РФ, которые, я надеюсь, будут завершены в ближайшее время, и мы в течение несколько дней выйдем на формальное подписание этого соглашение", - сказал он.

При этом П.Порошенко добавил, что предполагается, что соглашение будет подписываться в Москве.

По его словам, это соглашение предусматривает взаимное неприменение утилизационного сбора в Украине в отношении произведенных в РФ, а в России - в отношении транспортных средств, произведенных в Украине.

П.Порошенко сообщил, что данное соглашение предусматривает жесткий контроль относительно страны происхождения товара.

По его словам, механизмы применения будут предусматриваться в соответствии с национальными законодательствами.

Напомним, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 ноября Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, с преференциями для отечественных производителей.