Украина и Россия хотят взаимно не применять утилизационный сбор
08:51, 28 ноября 2012Политика
1520
Сегодня планируются подписания соглашений о неприменении утилизационного сбора на автомобили между Украиной и Россией.
Азаров сообщил о запланированом подписании соглашения
Об этом во вторник заявил премьер-министр Николай Азаров.
По словам министра экономического развития и торговли Петра Порошенко, такое решение будет выгодно обеим сторонам, поскольку объем поставок автомобилей между Киевом и Москвой почти одинаков, пишет Радио Свобода.
При этом Порошенко выразил уверенность, что Украине таки нужен закон о утилизационном сборе.
«За украинских производителей там будут платить россияне, за российских производителей здесь будут платить украинские производители. Экология на сегодняшний день в Украине достаточно сложная. Я считаю, что утилизационный сбор ей нужен», - подчеркнул Порошенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter