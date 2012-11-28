Украина и Россия хотят взаимно не применять утилизационный сбор

Об этом во вторник заявил премьер-министр Николай Азаров.

По словам министра экономического развития и торговли Петра Порошенко, такое решение будет выгодно обеим сторонам, поскольку объем поставок автомобилей между Киевом и Москвой почти одинаков, пишет Радио Свобода.

При этом Порошенко выразил уверенность, что Украине таки нужен закон о утилизационном сборе.

«За украинских производителей там будут платить россияне, за российских производителей здесь будут платить украинские производители. Экология на сегодняшний день в Украине достаточно сложная. Я считаю, что утилизационный сбор ей нужен», - подчеркнул Порошенко.