Азаров посоветовал тем, кто волнуется за доллар, выпить валерьянки

О этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Когда же наконец Вы прекратите волноваться? Так можно и инфаркт заработать. Все время одни и те же вопросы. Может быть лучше валерьяночки выпить?", - сказал Н.Азаров, отвечая на вопрос одного из пользователей, будет ли рост курса доллара до Нового года.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2700/8,3100, к 12:00 сузился спрэд – 8,2850/8,3100 грн/долл.

Во вторник, 13 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,2400/8,2650, к 12:00 цены выросли до 8,2480/8,2750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,2880/8,3250 грн/долл.

Напомним, последний раз курс гривни к доллару США достигал отметки более чем 8,3 грн/долл. почти 4 года назад. Так, 15 декабря 2008 года на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,8250/7,9150, к 11:00 цены выросли до 7,9100/7,9850. К закрытию ценовые уровни достигли значений 8,2500/8,3300 грн/долл.