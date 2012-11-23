Янукович дал интервью Аль-Джазире

Об этом Президент сказал в интервью телеканалу «Аль-Джазира», которое дал накануне визита в Государство Катар и ОАЭ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам В.Януковича, гостеприимство страны-хозяина Чемпионата мира по футболу - одно из главных условий удачного проведения масштабного спортивного праздника.

Глава Украинского государства пожелал Катару успешно подготовиться к приему в 2022 году финальной части Чемпионата мира по футболу.

«Гостеприимство, которое может продемонстрировать страна и ее народ, навсегда остается в памяти болельщиков, гостей чемпионата», - сказал Президент, говоря об украинском опыте подготовки и проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Я убежден, что катарский народ толерантен, гостеприимен, он способен создать такую атмосферу», - резюмировал Виктор Янукович.

Среди других тем интервью - украинско-российская газовая проблематика, вопросы внутренней и внешней политики Украины.

Интервью с Президентом выйдет на телеканале «Аль-Джазира» в воскресенье, 25 ноября.

Как сообщал УНИАН, 25-28 ноября Президент Украины Виктор Янукович планирует осуществить официальные визиты в ОАЭ и Государство Катар.