Азаров радуется, что переговоры с Россией «продвигаются»

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер заявил в комментарии журналистам.

«Состоялись очередные дружеские переговоры с российским руководством. Они проходили в атмосфере взаимопонимания, и мы констатировали, что мы движемся вперед не такими темпами, как хотелось бы, но все же продвигаемся – это хорошо потому, что были периоды, когда мы стояли на месте. Я думаю, что так как сейчас мы работаем, есть надежда на конструктивное сотрудничество», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, встреча премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева состоялась 21 ноября в Москве.

Сотрудник пресс-службы правительства РФ сообщил, что премьеры обсудили «газовый вопрос» и введение утилизационного сбора на автомобили.

22 ноября Н.Азаров подчеркнул, что во время встречи с Д.Медведевым было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов двустороннего сотрудничества.