Суд рассматривает протоколы по 8 задержанным на «оранжевом» митинге

Сегодня, 23 ноября, в Шевченковском районном суде г. Киева состоится рассмотрение административных протоколов, составленных в отношении 8 задержанных вчера на Майдане Незалежности участников митинга, посвященного восьмой годовщине Помаранчевой революции и второй годовщине Налогового Майдана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Коалиции участников Помаранчевой революции (КУПР).

«Доставленным в Шевченковское РУ ГУМВМ Украины в г. Киеве за драку с "беркутовцами" и соорганизатору Николаю Кохановскому инкриминируют совершение хулиганских действий (ст.173 КУАП) и злостное неповиновение работникам милиции (ст.185 КУАП)», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что задержанные во время стычек с работниками милиции участники митинга, в частности члены КУПР и журналист «Украинской правды», были освобождены под обязательство явиться сегодня в Шевченковский районный суд г. Киева.

В КУПР сообщили, что организатора митинга - председателя КУПР Сергея Мельниченко не задерживали, поскольку он сам явился в райуправление милиции. За нарушение порядка организации и проведения митинга в отношении него составили административный протокол по ст.185-1 ч.2 КУАП и обязали явиться в 09.00 в Шевченковский суд.

По каждой из инкриминируемых активистам статей предусмотрена максимальная мера наказания в виде административного ареста на срок до 15 суток, добавили в пресс-службе.