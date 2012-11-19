Новым заместителем главы Нафтогаза стал 26-летний Александр Кацуба

Соответствующее распоряжение №913 от 19 ноября было опубликовано на официальном сайте Кабинета министров.

Ранее, распоряжением №912 от 19 ноября Кабмин уволил с поста заместителя главы правления Сергея Кацубу в связи его избранием в народные депутаты Украины.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Как сообщает официальный сайт Харьковского горсовета, Кацуба Александр Владимирович родился 8 сентября 1986 г. в г. Кривой Рог Днепропетровской области в семье военнослужащего.

Получил полное высшее образование - в 2008 г. окончил Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина по специальности «Финансы» и в 2009 г. Харьковскую Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение».

В 2011 г. закончил курсы профессиональной переподготовки Учебно-исследовательского центра образования работников топливно-энергетического комплекса (УИЦ) при Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина (г.Москва) по специальности «Нефтегазовое производство».

Трудовую деятельность начал в 2003 г. частным предпринимателем.

С 2006 г. по 2009 г. работал в ООО НПФ «Техпроект» (г.Харьков) заместителем директора по экономике.

С 2009 г. по 2010 г. – глава наблюдательного совета ПуАО «ЗЭМИ-1» (г.Харьков).

В 2010 г. – заместитель директора по экономической и учетно-расчетной деятельности аппарата управления газопромышленного управления «Полтавагаздобыча».

С сентября 2010 г. по настоящее время - заместитель Председателя Правления ПуАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз».

Член Партии Регионов с августа 2009 г. В октябре 2010 г. избран депутатом Харьковского городского совета VI созыва и заместителем секретаря постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии.