Милиция объяснила, почему не возбуждает дело по факту похищения Развозжаева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания «круглого стола» по вопросам вступления в силу нового УПК, отвечая на вопрос журналистов, заявил начальник главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

По его словам, по заявлению адвоката Л.Развозжаева в Соломенском райуправлении милиции была проведена проверка и отказано в возбуждении уголовного дела.

«Почему? Потому что данные из пограничной и таможенной служб о том, что он пересек границу в Харьковской области в пропускном пункте «Гоптовка». Он там прошел контроль пеший… Есть данные, что он пересек границу свободно и жалоб там не заявлял», - сказал В.Фаринник. Он также отметил, что работники милиции опросили свидетелей, которые видели как Л.Развозжаев выходил из помещения комиссара при ООН в Украине, «пообщался с какими-то людьми и пошел с ними».

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела о подготовка к организации массовых беспорядков, которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

21 октября Басманный райсуд Москвы вынес постановление об аресте Л.Развозжаева до 16 декабря.

По словам помощника председателя Госпогранлужбы Украины Сергея Астахова, Л.Развозжаев 19 октября легально покинул Украину и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

25 октября начальник УСО МВД Украины Владимир Полищук не исключил, что в отношении Л.Развозжаева в Украине действовали силовые структуры других стран, о чем можно сделать вывод из видео, обнародованного российскими телеканалами. Он добавил, что в МВД не владеют информацией о том, каким образом и при каких обстоятельствах Л.Развозжаев покинул территорию Украины.

26 октября в СБУ сообщили, что проводят проверку причин въезда Л.Развозжаева в Украину, законности и статуса его пребывания на территории государства, обстоятельств и цели срочного выезда в Россию.

Евросоюз выразил надежду, что Киев проведет расследование по делу исчезновения Л.Развозжаева.