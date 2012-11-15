В Брюсселе ожидают «интересных дебатов» о политической ситуации в Украине

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил европейский дипломат.

“Совет обсудит политическую ситуацию в Украине после парламентских выборов 28 октября. Дебаты будут положены в основу выводов Совета, которые будут готовиться к одобрению на заседании в декабре”, - сказал собеседник агентства.

Дипломат отметил, что дебаты будут интересными, поскольку участники изложат позиции стран-членов ЕС относительно ситуации в Украине с учетом предыдущих выводов миссии наблюдателей под эгидой ОБСЕ.